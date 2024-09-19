Иран примет меры в связи с нападением на своего посла в Ливане

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Тегеран примет меры в связи с нападением на своего посла Моджтаба Амани в ходе действий Израиля в Ливане, заявил постпред Ирана при ООН в письме генсеку Всемирной организации.

"Исламская Республика Иран примет надлежащие меры в связи с нападением на своего посла в Ливане, в результате которого он был ранен, и оставляет за собой право (...) принять необходимые меры (...) для реагирования на такое чудовищное преступление и нарушение", - говорится в письме.

Отмечается, что действия Израиля в Ливане были направлены на "убийство, истребление и причинение больших страданий и серьезных увечий гражданскому населению" и является "преступлением против человечности".

"Несомненно, израильский режим несет полную ответственность за совершение таких ужасающих преступлений", - подчеркнули в миссии.

В Иране считают, что страны Запада, особенно США, поддерживающие Израиль, также несут международную ответственность за его действия.

"Генеральный секретарь ООН и Совет Безопасности должны безоговорочно осудить террористические действия Израиля и отвратительное преступление против главы дипломатической миссии Ирана в Ливане, а также нарушения суверенитета и территориальной целостности Ливана и нападения на ливанских гражданских лиц", - заявил постпред Ирана при ООН.

Он добавил, что Совбез также должен "решительно осудить Израиль за его злонамеренную деятельность в регионе и предпринять решительные действия, чтобы заставить этот террористический режим положить конец всем актам агрессии и терроризма против Ливана, Сирии и Палестины".

Посол Ирана в Ливане был в числе пострадавших 17 сентября в результате серии взрывов пейджеров по всему Ливану. Погибли не менее 12 человек, тысячи получили ранения.

В "Хезболле" обвинили Израиль в организации произошедших во вторник взрывов. Израильская сторона пока не брала на себя ответственность за эти взрывы.