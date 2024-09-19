Остин в разговоре с Галантом подчеркнул приверженность США деэскалации на Ближнем Востоке

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после произошедших в Ливане взрывов подчеркнул приверженность США деэскалации.

"Министр (Остин - ИФ) подчеркнул приверженность США сдерживанию регионального противостояния и усилиям по деэскалации напряженности во всем регионе", - сообщило американское Минобороны.

Отмечается, что Остин подтвердил "неизменную поддержку Израиля со стороны США перед лицом угроз со стороны Ирана, ливанской "Хезболлы" и других иранских региональных партнеров".

Шеф Пентагона также "подтвердил приоритетность достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа" и "прочного дипломатического урегулирования конфликта на границе Израиля и Ливана".

Во вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". По данным CNN, за взрывами стоял Израиль - это была совместная операция израильской разведки и армии. В среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

Группировка возложила ответственность за взрывы на Израиль и пообещала отомстить за многочисленные жертвы.

Постпред Ирана при ООН в письме генсеку Организации заявил, что Тегеран примет меры в связи с нападением на своего посла Моджтаба Амани, который пострадал от взрыва пейджера 17 сентября.

"Исламская Республика Иран примет надлежащие меры в связи с нападением на своего посла в Ливане, в результате которого он был ранен, и оставляет за собой право (...) принять необходимые меры (...) для реагирования на такое чудовищное преступление и нарушение", - говорится в письме.

В нам отмечается, что действия Израиля в Ливане были направлены на "убийство, истребление и причинение больших страданий и серьезных увечий гражданскому населению" и является "преступлением против человечности".

По данным Минздрава Ливана, число жертв в результате взрывов средств связи, произошедших в стране во вторник и среду, превысило 30 человек.