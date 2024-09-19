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Палата представителей США отклонила предложение спикера о финансировании правительства

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Палата представителей США в среду отклонила предложение спикера Майка Джонсона о финансировании правительства, тем самым сорвав его стратегию по предотвращению закрытия американской администрации в конце месяца.

Согласно результатам голосования, законопроект был отклонен 220 голосами "против". "За" высказались 202 конгрессмена, два воздержались.

Как отмечают американские СМИ, результаты голосования ставят спикера в затруднительное положение.

Во-первых, данная ситуация ставит под сомнение предотвращение шатдауна правительства. Во-вторых, угрожает помешать его усилиям остаться лидером Республиканской партии в следующем Конгрессе.

Отмечается, что Джонсону, безусловно, понадобится план "Б", чтобы предотвратить шатдаун, даже если законопроект будет принят Палатой, поскольку у спикера нет шансов на продвижение в Сенате.

Лидеры Палаты представителей Конгресса США 6 сентября представили проект резолюции о сохранении финансирования исполнительной ветви власти до марта 2025 года, чтобы оно продолжилось и при следующей администрации, в частности, в случае победы экс-президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Кроме того, в своем предложении республиканцы сформулировали более строгие требования к доказательству американского гражданства при голосовании на выборах.

У Конгресса есть время до 30 сентября для принятия решения во избежание шатдауна. Отмечается, что конгрессмены далеки от принятия всех законопроектов по ассигнованиям, в связи с чем лучшим решением было бы временное финансирование.

США Палата представителей финансирование правительства Майк Джонсон
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