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Что случилось этой ночью: четверг, 19 сентября

Более 30 человек погибли от взрывов в Ливане, предложение Джонсона о финансировании правительства США отклонено, ФРС снизила базовую ставку до 4,75-5%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв взрывов средств связи в Ливане превысило 30 человек. По последним данным, в среду в результате взрывов раций, ноутбуков и мобильных телефонов погибли 20 человек, во вторник взорвавшиеся пейджеры убили 12 человек. Японский производитель ICOM расследует взрывы раций с его логотипом в Ливане.

- Палата представителей США отклонила предложение спикера о временном финансировании правительства. Как отмечают американские СМИ, после голосования Майк Джонсон оказался в затруднительном положении - поставлено под сомнение предотвращение шатдауна правительства и появилась угроза планам спикера остаться лидером Республиканской партии в следующем Конгрессе.

- Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп планируют встретиться с Владимиром Зеленским во время его визита в США. Украинский лидер должен представить свой план по конфликту на Украине президенту США Джо Байдену на встрече в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

- Президент РФ Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго сразу на два года - до 31 декабря 2026-го. Ограничение действует с 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма.

- ФРС США снизила базовую ставку на 50 б.п. - до 4,75-5%. Это первое снижение ставки с марта 2020 года, до среды она находилась на максимальном уровне за 23 года.

- Французский футбольный клуб ПСЖ с российским вратарем Матвеем Сафоновым в составе обыграл со счетом 1:0 испанскую "Жирону" в Лиге чемпионов.

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