Харрис и Трамп планируют встретиться с Зеленским во время его визита в США

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Ожидается, что вице-президент Камала Харрис встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, округ Колумбия, на следующей неделе", - говорится в сообщении телеканала.

В свою очередь собеседники агентства Bloomberg заявили, что в ходе визита в США Зеленский будет настаивать на вступлении Украины в НАТО и Европейский союз, соглашениях в области экономики и безопасности, а также продолжении поставок Киеву более совершенного оружия.

В публикации отмечается, что украинский лидер должен представить свой план по конфликту на Украине в конце сентября президенту США Джо Байдену во время встречи в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Тем временем кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп также не исключил, что встретится с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе.

"Вероятно, да", - ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

Заседания высокого уровня на ГА ООН в этом году пройдут с 24 по 30 сентября.