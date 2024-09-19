Бывшие чиновники республиканских администраций отказываются голосовать за Трампа

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Более 100 бывших сотрудников из администраций американских президентов-республиканцев и бывших членов Конгресса США от Республиканской партии заявили, что на президентских выборах в ноябре не будут голосовать за Дональда Трампа и подержат демократку Камалу Харрис, сообщила The New York Times.

В открытом письме к общественности, которое подписали 111 человек, говорится, что Трамп "не подходит для того, чтобы снова занимать пост президента".

Авторы отметили, что хотя они по многим вопросам могут "не соглашаться с Камалой Харрис", однако Трамп продемонстрировал "опасные качества".

По их мнению, Трамп, будучи президентом, "способствовал ежедневному хаосу в правительстве, восхвалял наших врагов и подрывал позиции наших союзников, политизировал военных и унижал наших ветеранов, ставил свои личные интересы выше интересов Америки".

Среди прочего в письме осуждается "подстрекательство Трампа к нападению толпы на Капитолий 6 января 2021 года", чем "он нарушил присягу и навлек опасность на нашу страну".

Газета отмечает, что среди 111 подписантов были бывшие чиновники, служившие при президентах Рональде Рейгане, Джордже Буше-старшем или Джордже Буше-младшем, два чиновника администрации Трампа.