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Трамп в случае неудачи не будет баллотироваться в президенты в 2028 году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп сказал, что не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет выборы в этом году.

"Нет, я не думаю, не думаю. Я не вижу этого вообще", - заявил Трамп в интервью передаче Full Measure.

"Я думаю, что, надеюсь, мы добьемся успеха", - добавил он.

После того, как нынешний президент США Джо Байден отказался от участия в выборах 2024 года, Трамп стал старейшим в истории кандидатом в президенты - ему 78 лет. К выборам 2028 года Трампу исполнится 82 года.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

Дональд Трамп Джо Байден США Республиканская партия Full Measure
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