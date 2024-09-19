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США начали регулярные тестовые полеты стратегических бомбардировщиков шестого поколения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах начались регулярные испытательные полеты стратегических стелс-бомбардировщиков шестого поколения B-21 Raider, сообщил Томас Джонс, глава управления авиационных систем корпорации Northrop Grumman.

"Мы действительно начинаем набирать темп и проводить два испытательных полета в неделю", - сказал Джонс, выступая на конференции Ассоциации американских ВВС. По его словам, в ближайшей перспективе будут проводиться ежедневные тестовые полеты.

Ранее Командование глобального удара ВВС США сообщало, что стратегический бомбардировщик находится уже в стадии малосерийного производства.

В рамках программы разработки B-21 Raider ВВС США к началу 2030-х годов получат не менее 40 таких самолетов. Корпорация-разработчик Northrop Grumman построила уже, по меньшей мере, десять самолетов данного типа.

В начале декабря 2022 года Пентагон впервые официально представил новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider.

Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году.

По данным Федерации американских ученых, в частности, планируется, что B-21 Raider, будет способен нести восемь крылатых ракет с ядерными боеголовками дальнего радиуса действия или восемь ядерных авиабомб мощностью от 5 до 400 килотонн. Детальные технические характеристики B-21 засекречены.

Стоимость каждого B-21, создаваемого корпорацией Northrop Grumman, оценивается в $772 млн. ВВС США хотят получить 100 таких бомбардировщиков.

Самолет создан по схеме "летающее крыло". Он предназначен для замены парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit. После этого в составе ВВС помимо B-21 некоторое время будут оставаться бомбардировщики B-52 Stratofortress, но в перспективе и они будут постепенно заменены.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).

США B-21 Raider
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