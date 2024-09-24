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США отследили полет военных самолетов РФ в зоне опознавания ПВО Аляски

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты обнаружили и проследили за полетом "четырех российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ)", сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и проследило за четырьмя российскими военными самолетами, действовавшими в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ) 23 сентября 2024 года", - говорится в сообщении командования в социальной сети.

Отмечается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.

"Эта российская активность в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - заявили в NORAD.

США Аляска
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