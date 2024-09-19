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Лукашенко заявил о готовности сотрудничать и с ДНР, и с Украиной

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и заявил о готовности сотрудничать с Украиной.

"Мы сотрудничаем давно. А что касается Беларуси, то в составе Украины мы всегда сотрудничали с Донецкой областью. И, естественно, в эти сложные, трудные времена с тех еще пор (уже 10 лет) мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и в настоящее время. Тем более что определенные наработки есть, база создана", - заявил Лукашенко, которого цитирует пресс-служба главы государства.

Президент Белоруссии заявил о готовности сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой народной республикой, и привел в пример вопросы оздоровления украинских детей в Белоруссии.

"Поэтому я еще раз подтверждаю, что мы будем сотрудничать с вами, абсолютно не нарушая никакие международные нормы и нормы наших взаимоотношений. Мы работаем во имя людей", - сказал Лукашенко.

Он сообщил о готовности Белоруссии сотрудничать в строительстве, образовании и любых других сферах.

"Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной. Поэтому не надо тут на нас накатывать, наваливать. Мы люди миролюбивые", - отметил он.

Александр Лукашенко ДНР Украина Белоруссия Денис Пушилин
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