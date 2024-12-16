Белоруссия настаивает на своем участии в переговорах по Украине

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Минск рассчитывает на участие в мирных переговорах по Украине, финальные договоренности должны учитывать и интересы белорусской стороны, заявил на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич. Об этом сообщает "БелТА"

"Беларусь с самого начала предпринимала миротворческие шаги по предотвращению эскалации конфликта. И поэтому мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирным переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать в том числе интересы белорусской стороны", - сказал Амбразевич.

Он отметил, что ситуация на южных границах Белоруссии очень сложная. "И на этом фоне абсурдно выглядят обвинения нашей страны в пособничестве агрессии. Располагаясь по соседству с Украиной, Беларусь как никто другой заинтересована в скорейшем мирном урегулировании этого конфликта. Вполне разумно, что ни одна страна не хочет, чтобы у ее границ полыхали вооруженные действия", - отметил замглавы белорусского МИД.

"Нас не может не беспокоить, что продолжающийся вооруженный конфликт на Украине уже перешел на российскую территорию. Мы видим, что из-за сложной ситуации на фронте для украинских войск в мире растет запрос на дипломатическое решение конфликта", - добавил дипломат.