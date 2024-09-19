Власти Германии планируют выделить еще 400 млн евро на закупки оружия для Киева

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Германии намерено направить 400 млн евро на закупки вооружений для Украины, сообщает в четверг журнал Stern.

"Федеральное правительство хочет в кратчайшие сроки направить дополнительно примерно 400 млн евро на военную поддержку Украины. Это следует из письма Минфина в адрес бюджетного комитета Бундестага, которое оказалось в распоряжении агентства DPA", - информирует издание.

Деньги должны пойти на закупки для украинских военных средств ПВО, беспилотников и средств защиты.

При этом, по данным Stern, статс-секретарь Минфина Германии Флориан Тонкар предупредил, что "без значительного роста материальной поддержки Украина потерпит поражение".

Журнал напоминает, что правительство Германии планирует направить на военную поддержку Украины до конца 2024 года 1,42 млрд евро. Это на 397 млн евро больше, чем предусмотрено в бюджете, поэтому для дополнительных трат требуется согласие Бундестага.