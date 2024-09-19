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Германия передаст Украине 22 танка Leopard 1 А5

Германия передаст Украине 22 танка Leopard 1 А5
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Власти Германии выделили Киеву очередной пакет военной помощи, куда вошли 22 танка танки Leopard 1 А5, 22 бронемашины с усиленной противоминной защитой и 12 самоходных артиллерийских установок Pzh 2000, сообщили в четверг в немецком Минобороны.

Также пакет предусматривает передачу 61 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, трех зенитных самоходных установок GEPARD, 1 млн патронов для стрелкового оружия, 10 пулеметов MG3 с запасными стволами

Кроме того, Берлин направляет Украине пять гусеничных двухсекционных вездеходов Bandvagn 206 и один двухсекционный вездеход Warthhog. Немецкие власти поставят 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями к ним, 20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN, 12 БПЛА Songbird, шесть беспилотников Hornet XR и 20 безэкипажных надводных аппаратов.

В пакете также есть три мостоукладчика Beaver, шесть машин разминирования Wisent, одна бронированная инженерная машина Dachs, две машины для пограничников, 112 грузовиков, миркоавтобусов и автомобилей повышенной проходимости, восемь автоцистерн Zetros.

Берлин отправил Украине, помимо того, две радиолокационные станции TRML-4D, 16 наземных обзорных радиолокаторов, две системы защиты вертолетов AMPS, оборудование для обезвреживания боеприпасов.

Германия Украина
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