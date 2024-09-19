Поиск

ЕС поможет Украине обеспечить 4,5 гигаватта мощностей электроснабжения зимой

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что, помогая Украине в сфере энергетики перед предстоящей зимой, ЕС будет действовать "в трех областях: ремонт, подключение и стабилизация" с целью восстановления 2,5 гигаватта мощности.

"Цель состоит в том, чтобы удовлетворить неотложные потребности населения, в то время как мы делаем энергосистему Украины более устойчивой в долгосрочной перспективе. В целом Украине необходимо 17 гигаватт мощности на эту зиму", - сказала председатель ЕК в четверг на совместной с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем пресс-конференции в Брюсселе.

По данным главы Еврокомиссии, 80% тепловых электростанций и треть ее гидроэнергетических мощностей были разрушены.

"Поэтому именно здесь мы сосредоточим наши усилия по ремонту с целью восстановления 2,5 гигаватта мощности этой зимой. Это примерно 15% потребностей Украины", - продолжила фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что будет продолжена вся возможная поддержка со стороны государств-членов ЕС через механизм гражданской защиты. На данный момент на Украину отправлено более 10 тыс. электрогенераторов и трансформаторов, и поступает дополнительная помощь.

Глава ЕК напомнила, что после февраля 2022 года произошла синхронизация украинской электросети с европейской. "Мы экспортируем 2 гигаватта электроэнергии на Украину, что также покрывает примерно 12% потребностей страны в зиму", - отметила фон дер Ляйен. По ее словам, это компенсирует эквивалент потери выработки электроэнергии на Запорожской атомной электростанции.

В целом, заявила председатель Еврокомиссии, за счет ремонта и подключения к европейской сети Евросоюз покрывает более 25% потребностей Украины на предстоящую зиму.

Что касается работы по стабилизации потока энергии в стране, ЕС стимулирует "децентрализованное производство энергии". "Это включает в себя развертывание большего количества возобновляемых источников энергии в стране", - пояснила глава ЕК, сообщив, что, в частности, Евросоюз отправляет солнечные панели в 21 больницу в стране. Восемь из них должны быть полностью оборудованы к этой зиме.

Идет также совместная с Украиной "работа над киберосведомленностью и кибербезопасностью", чтобы сделать ее энергетическую систему более устойчивой, сказала фон дер Ляйен.

"Эти три цели - ремонт, подключение и стабилизация - требуют значительной финансовой поддержки. В целом мы оцениваем, что наша помощь энергетической безопасности Украины с февраля 2022 года составила не менее 2 млрд евро. И это неполная оценка, поскольку она не учитывает все пожертвования в натуральной форме. И сегодня я могу объявить, что мы выделим дополнительную сумму в размере около 160 млн евро на эту зиму. Это включает 60 млн евро в виде гуманитарной помощи - например, на укрытия и обогреватели - и около 100 млн евро на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии", - сообщила председатель Европейской комиссии.

ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава штаба ВМС США презентовала план действий флота против Китая

ЕС направит часть доходов с активов РФ на восстановление энергетики Украины

ЕС направит часть доходов с активов РФ на восстановление энергетики Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Турции считает, что Израиль вынуждает Иран и "Хезболлу" отвечать на атаки

Лукашенко заявил о готовности сотрудничать и с ДНР, и с Украиной

Лукашенко заявил о готовности сотрудничать и с ДНР, и с Украиной

США начали регулярные тестовые полеты стратегических бомбардировщиков шестого поколения

Израиль выдвинул новое предложение о перемирии в Газе с возможностью эвакуации Синвара

Израиль выдвинул новое предложение о перемирии в Газе с возможностью эвакуации Синвара

Разведка Израиля создала фиктивную компанию для сборки пейджеров "Хезболлы"

Разведка Израиля создала фиктивную компанию для сборки пейджеров "Хезболлы"

Цена нефти Brent незначительно поднялась до $73,73 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 19 сентября

Харрис и Трамп планируют встретиться с Зеленским во время его визита в США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });