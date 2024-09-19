ЕС поможет Украине обеспечить 4,5 гигаватта мощностей электроснабжения зимой

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что, помогая Украине в сфере энергетики перед предстоящей зимой, ЕС будет действовать "в трех областях: ремонт, подключение и стабилизация" с целью восстановления 2,5 гигаватта мощности.

"Цель состоит в том, чтобы удовлетворить неотложные потребности населения, в то время как мы делаем энергосистему Украины более устойчивой в долгосрочной перспективе. В целом Украине необходимо 17 гигаватт мощности на эту зиму", - сказала председатель ЕК в четверг на совместной с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем пресс-конференции в Брюсселе.

По данным главы Еврокомиссии, 80% тепловых электростанций и треть ее гидроэнергетических мощностей были разрушены.

"Поэтому именно здесь мы сосредоточим наши усилия по ремонту с целью восстановления 2,5 гигаватта мощности этой зимой. Это примерно 15% потребностей Украины", - продолжила фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что будет продолжена вся возможная поддержка со стороны государств-членов ЕС через механизм гражданской защиты. На данный момент на Украину отправлено более 10 тыс. электрогенераторов и трансформаторов, и поступает дополнительная помощь.

Глава ЕК напомнила, что после февраля 2022 года произошла синхронизация украинской электросети с европейской. "Мы экспортируем 2 гигаватта электроэнергии на Украину, что также покрывает примерно 12% потребностей страны в зиму", - отметила фон дер Ляйен. По ее словам, это компенсирует эквивалент потери выработки электроэнергии на Запорожской атомной электростанции.

В целом, заявила председатель Еврокомиссии, за счет ремонта и подключения к европейской сети Евросоюз покрывает более 25% потребностей Украины на предстоящую зиму.

Что касается работы по стабилизации потока энергии в стране, ЕС стимулирует "децентрализованное производство энергии". "Это включает в себя развертывание большего количества возобновляемых источников энергии в стране", - пояснила глава ЕК, сообщив, что, в частности, Евросоюз отправляет солнечные панели в 21 больницу в стране. Восемь из них должны быть полностью оборудованы к этой зиме.

Идет также совместная с Украиной "работа над киберосведомленностью и кибербезопасностью", чтобы сделать ее энергетическую систему более устойчивой, сказала фон дер Ляйен.

"Эти три цели - ремонт, подключение и стабилизация - требуют значительной финансовой поддержки. В целом мы оцениваем, что наша помощь энергетической безопасности Украины с февраля 2022 года составила не менее 2 млрд евро. И это неполная оценка, поскольку она не учитывает все пожертвования в натуральной форме. И сегодня я могу объявить, что мы выделим дополнительную сумму в размере около 160 млн евро на эту зиму. Это включает 60 млн евро в виде гуманитарной помощи - например, на укрытия и обогреватели - и около 100 млн евро на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии", - сообщила председатель Европейской комиссии.