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Совет ЕС одобрил список кандидатов в члены Еврокомиссии, предложенный главой ЕК

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС сообщил, что утвердил предложенный избранным председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен список будущих европейских комиссаров.

"Решение будет передано в Европейский парламент и опубликовано в "Официальном журнале" ЕС", - говорится в распространенном в четверг вечером коммюнике совета.

В документе напоминается, что члены ЕК еще должны быть утверждены голосованием Европарламента, после чего Европейская комиссия назначается квалифицированным большинством Европейского совета.

Глава Еврокомиссии представила журналистам 17 сентября свои предложения по составу ЕК нового мандата. Фон дер Ляйен предложила кандидатов на посты еврокомиссаров, в том числе шесть исполнительных заместителей председателя Еврокомиссии и 20 членов комиссии.

Всего в составе Европейской комиссии 27 чиновников, включая председателя, по числу государств Европейского союза. Это второй мандат фон дер Ляйен. Из предложенных ею кандидатов пятеро работали под ее началом в прежнем составе ЕК: словак Марош Шефчович, латвиец Валдис Домбровскис, хорватка Дубравка Шуйца, венгр Оливер Варгейи, нидерландец Вопке Хукстра.

Европарламент Совет ЕС Европейская комиссия
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