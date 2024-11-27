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Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Европейского парламента (ЕП) проголосовали в среду за утверждение нового состава Еврокомиссии (ЕК).

Без сюрпризов на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов были приняты все кандидатуры, предложенные государствами-членами ЕС и согласованные ранее комитетами ЕП.

За утверждение нового состава исполнительной коллегии ЕС проголосовали 370 евродепутатов, "против" -–282, 36 парламентариев воздержались.

Новая Еврокомиссия в составе 27 членов приступит к своим полномочиям 1 декабря после официального утверждения квалифицированным большинством Европейского совета, сообщила пресс-служба ЕП.

Еврокомиссию нового состава возглавит избранная во второй раз подряд немка Урсула фон дер Ляйен.

ЕС Евросоюз Европарламент ЕК Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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