Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Европейского парламента (ЕП) проголосовали в среду за утверждение нового состава Еврокомиссии (ЕК).

Без сюрпризов на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов были приняты все кандидатуры, предложенные государствами-членами ЕС и согласованные ранее комитетами ЕП.

За утверждение нового состава исполнительной коллегии ЕС проголосовали 370 евродепутатов, "против" -–282, 36 парламентариев воздержались.

Новая Еврокомиссия в составе 27 членов приступит к своим полномочиям 1 декабря после официального утверждения квалифицированным большинством Европейского совета, сообщила пресс-служба ЕП.

Еврокомиссию нового состава возглавит избранная во второй раз подряд немка Урсула фон дер Ляйен.