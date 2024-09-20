В США не ожидают достижения соглашения между Израилем и ХАМАС до окончания полномочий Байдена

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Высокопоставленные чиновники США сомневаются, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников ХАМАС будет достигнуто к концу президентского срока Джо Байдена, сообщает Wall Street Journal.

"Никакой сделки не предвидится. Я не уверен, что это когда-нибудь будет сделано", - заявил изданию один из американских чиновников.

По словам собеседников газеты, одним из самых больших препятствий для достижения соглашения является соотношение числа палестинских заключенных, которых Израиль должен освободить в обмен на заложников.

Вторым серьезным препятствием на пути к сделке, на которое ссылаются официальные лица США, является напряженность в отношениях между Израилем и ливанским движением "Хезболла", которая достигла точки кипения на этой неделе из-за взрывов пейджеров и раций в Ливане.

Как отметили чиновники Белого дома, Госдепартамента и Пентагона, возможность полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой" усложняет дипломатию между Израилем и ХАМАС.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой".

В минувший вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". По данным CNN, за взрывами пейджеров в Ливане стоял Израиль: это была совместная операция израильской разведки и армии. В среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории. Западные СМИ, со своей стороны, отмечают, что, таким образом, Галант признал, что на данном этапе ЦАХАЛ намерена сфокусировать внимание на противостоянии с "Хезболлой".