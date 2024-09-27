Нетаньяху заявил, что свыше половины боевиков ХАМАС ликвидированы или взяты в плен

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила или взяла в плен более половины бойцов группировки ХАМАС, число которых при нападении на Израиль 7 октября 2023 года составляло 40 тыс. человек, заявил в пятницу израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"ЦАХАЛ захватила или убила более половины террористов, уничтожила свыше 90% ракетного арсенала и вывела из строя ключевые элементы их подземной сети", - заявил он на Генассамблее ООН.

Он пояснил, что на момент нападения на Израиль отряды ХАМАС насчитывали примерно 40 тыс. человек. На вооружении группировки стояли 15 тыс. неуправляемых ракет, а общая длина подземных туннелей составляла свыше 560 км.

Нетаньяху подчеркнул, что ЦАХАЛ уничтожила почти все батальоны ХАМАС – 23 из 24. Он отметил, что военные продолжают изучать, какие еще возможности остались у ХАМАС, и ликвидируют остатки ее инфраструктуры.

В то же время он отметил, что систему управления ХАМАС нельзя оставлять в секторе Газа, иначе группировка восстановит позиции, перевооружится и вновь атакует Израиль. Нетаньяху отметил, что Израиль не потерпит ХАМАС в Газе и что анклав должен пройти через процесс "демилитаризации и дерадикализации".

Вместе с тем издание The Times of Israel сообщает со ссылкой на оценки ЦАХАЛ, что ХАМАС потерпела военное поражение в секторе Газа, и теперь представляет "диверсионное террористическое формирование", на ликвидацию которого уйдет еще некоторое время.

Военные уточнили, что с точки зрения структур командования и управления, ракетного потенциала, вооружений, живой силы ХАМАС больше не является той группировкой, что была до 7 октября 2023 года. Одновременно с тем в ЦАХАЛ напомнили, что задача вернуть заложников остается, и теперь она получает приоритет. По словам военных, спасательные операции необходимо ускорить.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа.