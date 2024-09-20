Авиация Израиля атаковала 100 пусковых установок "Хезболлы" в Ливане

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по примерно 100 ракетным пусковым установкам ливанского шиитского движения "Хезболла" в Ливане, сообщила армейская пресс-служба в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что с четверга "ВВС Израиля нанесли удары по примерно 100 пусковым установкам и дополнительным объектам инфраструктуры террористов, состоящим примерно из 1 тыс. стволов".

ЦАХАЛ утверждает, что пусковые установки "были готовы к использованию в ближайшем будущем для обстрела израильской территории".

"Армия обороны Израиля продолжит свои действия по ослаблению инфраструктуры и возможностей террористической организации "Хезболла" в целях защиты государства Израиль", - подчеркивается в сообщении.