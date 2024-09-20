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Что случилось этой ночью: пятница, 20 сентября

По делу о нападении на Wildberries арестованы 6 человек, США намерены ужесточить санкции, Израиль атаковал 100 пусковых установок "Хезболлы"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Басманный суд арестовал шестерых фигурантов уголовного дела о перестрелке у офиса Wildberries. Срок ареста установлен до 18 ноября.

- Авиация Израиля атаковала 100 пусковых установок и объектов "Хезболлы" в Ливане, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Утверждается, что пусковые установки были готовы к использованию для обстрела израильской территории.

- Два частных дома сгорели при атаке ВСУ в селе Терезовка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Петровка в двух домах выбиты окна, посечены кровли и заборы. Кроме того, на территории одного из домовладений сгорела хозпостройка.

- В Белом доме заявили, что США должны продолжить ужесточение санкций в отношении РФ путем лишения российского ВПК необходимых компонентов и сокращения доходов от экспорта углеводородов.

- Суд в Амурской области приговорил водителя, который в июне сбил девять человек на тротуаре в Благовещенске, к 14 годам колонии общего режима.

- Премьер-министр Франции Мишель Барнье предложил кандидатуру Жан-Ноэля Барро на пост главы МИД. Он также предложил оставить Себастьяна Лекорню главой Минобороны.

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