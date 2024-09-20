Индекс потребдоверия в Великобритании в сентябре упал до минимума за полгода

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в сентябре опустился до минимального уровня за полгода.

Значение индикатора уменьшилось до минус 20 пунктов с минус 13 пунктов в июле и июне, сообщается в отчете GfK NOP Ltd.

При этом аналитики не прогнозировали изменений, по данным Trading Economics.

Для сравнения: в сентябре прошлого года индекс находился на отметке минус 21 пункт.

Все пять составляющих индекса доверия в текущем месяце уменьшились по сравнению с июлем.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год в сентябре снизился до минус 9 пунктов с минус 7 пунктов в предыдущий месяц. Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев упал до минус 3 пунктов с плюс 6 пунктов.

В то же время подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год опустился в сентябре до минус 37 пунктов с минус 35 пунктов месяцем ранее. Оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев рухнула до минус 27 пунктов с минус 15 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце уменьшился до минус 23 пунктов с минус 13 пунктов в августе.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2024 год составляет минус 10,9 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Минимум в минус 49 пунктов был зафиксирован в сентябре 2022 года.