Поиск

Индекс потребдоверия в Великобритании в сентябре упал до минимума за полгода

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в сентябре опустился до минимального уровня за полгода.

Значение индикатора уменьшилось до минус 20 пунктов с минус 13 пунктов в июле и июне, сообщается в отчете GfK NOP Ltd.

При этом аналитики не прогнозировали изменений, по данным Trading Economics.

Для сравнения: в сентябре прошлого года индекс находился на отметке минус 21 пункт.

Все пять составляющих индекса доверия в текущем месяце уменьшились по сравнению с июлем.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год в сентябре снизился до минус 9 пунктов с минус 7 пунктов в предыдущий месяц. Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев упал до минус 3 пунктов с плюс 6 пунктов.

В то же время подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год опустился в сентябре до минус 37 пунктов с минус 35 пунктов месяцем ранее. Оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев рухнула до минус 27 пунктов с минус 15 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце уменьшился до минус 23 пунктов с минус 13 пунктов в августе.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2024 год составляет минус 10,9 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Минимум в минус 49 пунктов был зафиксирован в сентябре 2022 года.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября

Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября

Что случилось этой ночью: пятница, 20 сентября

Фондовые индексы США уверенно выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовые индексы США уверенно выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовые индексы Европы существенно выросли, испанский IBEX 35 достиг максимума за 9 лет

Авиация Израиля атаковала 100 пусковых установок "Хезболлы" в Ливане

Авиация Израиля атаковала 100 пусковых установок "Хезболлы" в Ливане

Премьер-министр Франции выдвинул Барро на пост главы МИД

Премьер-министр Франции выдвинул Барро на пост главы МИД
Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля атаковали три десятка пусковых установок "Хезболлы"

Что произошло за день: четверг, 19 сентября

Байден и Харрис обсудят на встрече с Зеленским 26 сентября поддержку Украины

Байден и Харрис обсудят на встрече с Зеленским 26 сентября поддержку Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

Насралла заявил о готовности на случай ввода израильской армии в Ливан

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });