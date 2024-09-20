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Дефицит британского бюджета в августе вырос до 13,73 млрд фунтов, превысив прогноз

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания в августе зафиксировала дефицит бюджета в размере 13,73 млрд фунтов стерлингов ($18,29 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Показатель повысился на 3,3 млрд фунтов по сравнению с августом прошлого года и оказался выше среднего прогноза экономистов, ожидавших дефицит в размере порядка 12,3 млрд фунтов.

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Доходы бюджета выросли на 3,8 млрд фунтов в годовом выражении, до 89,4 млрд фунтов, а расходы увеличились на 7 млрд фунтов, до 103,1 млрд фунтов. В том числе расходы на обслуживание госдолга составили 5,9 млрд фунтов.

С начала текущего фингода, который стартовал в апреле, общий объем новых госзаимствований составил 64,1 млрд фунтов, повысившись на 300 млн фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и на 6,2 млрд фунтов превысив прогноз ONS.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец августа составлял около 100% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с начала 1960-х годов.

Великобритания
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