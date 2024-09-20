Ставки по ипотеке в США упали до минимума за два года и приблизились к 6%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США опустились до минимума за два года.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,09% годовых по сравнению с 6,20% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 7,19%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,15% годовых против 5,27% неделей ранее и 6,54% год назад.

"Ставки по ипотеке продолжили снижение, приближаясь к отметке 6%, что возрождает спрос на покупку домов и рефинансирование кредитов со стороны многих потребителей", - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

По его словам, "хотя ставки по ипотеке напрямую не следуют за действиями Федеральной резервной системы", снижение базовой ставки американским ЦБ в среду впервые за четыре года "повлияет на рынок жилья". "Мы ожидаем, что ставки по ипотеке будут падать и дальше, что вызовет усиление активности на рынке жилья", - полагает эксперт.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.