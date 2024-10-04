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Ставки по ипотеке в США снова начали расти

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В США ставки долгосрочных ипотечных кредитов в вновь начали расти после того, как опустились до минимальных отметок за два года.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,12% годовых по сравнению с 6,08% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 7,49%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,25% годовых против 5,16% неделей ранее и 6,78% год назад.

"Снижение ставок по ипотеке остановилось из-за сочетания эскалации геополитической напряженности и восстановления краткосрочных процентных ставок на рынке, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Это указывает на то, что энтузиазм рынка по поводу снижения ставок по ипотеке был преждевременным".

Тем не менее, он полагает, что "фон для покупателей жилья этой осенью улучшается и должен сохраниться до конца года", в том числе из-за увеличения количества выставленного на продажу жилья и продолжающегося повышения доходов потенциальных покупателей.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системы и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов в пятницу составляет 3,974% годовых по сравнению с 3,754% неделей ранее.

US Treasuries США Freddie Mac Сэм Хатер ФРС
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