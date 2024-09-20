ЕАЭС активизирует работу по получению статуса наблюдателя при Генассамблее ООН

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) активизирует работу по получению статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.

"Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев 20 сентября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке провел переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа. В ходе беседы с Ли Цзюньхуа состоялся обстоятельный обмен мнениями по приоритетным направлениям всестороннего сотрудничества Евразийского экономического союза и ООН. В частности, стороны обсудили возможность активизации работы по получению ЕАЭС статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН", - сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Мы готовы приложить необходимые усилия в этом направлении для систематизации нашей совместной работы. Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению нашего диалога и расширению контактов", - подчеркнул Сагинтаев, которого цитирует пресс-служба.

Рассказывая о взаимодействии ЕЭК со структурами ООН (ЕЭК ООН, ЭСКАТО и ЭКЛАК), а также со специализированными учреждениями (ФАО, ЮНИДО, ВОИС, МОМ, ЮНКТАД и другими), Сагинтаев отметил, что комиссия уделяет особое внимание повестке ООН в области устойчивого развития.

"В частности, Договором о ЕАЭС и другими основополагающими документами охвачены все 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, а также 108 из 169 ключевых задач для их достижения. Комиссия активно продвигает повестку ЦУР-2030 на площадке ООН и ее региональных комиссий, а также традиционно использует площадку Политического форума по устойчивому развитию для позиционирования ЕАЭС как надежного партнера на международной арене", - отметили в пресс-службе.

"В свою очередь, Ли Цзюньхуа подчеркнул важную роль, которую играет ЕАЭС среди международных организаций региональной экономической интеграции, выразив уверенность, что состоявшаяся встреча придаст новый импульс сотрудничеству ЕЭК и ООН", - говорится в сообщении.