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Премьер-министр Армении не намерен разрывать экономические связи с Россией и ЕАЭС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на Всеармянском форуме, что его страна не намерена разрывать экономические связи ни с Россией, ни с Евразийским экономическим союзом.

"Рынок EАЭС более доступен для нашего бизнес-сообщества, чем другие. Мы не ставим задачу по сокращению объемов нашего товарооборота с ЕАЭС", - отметил он и добавил, что Армения продолжит сотрудничать и с другими партнерами.

"Наша задача - увеличить объемы товарооборота с Европейским Союзом. Диверсификация экономики - это процесс, в котором мы работаем как с Европейским Союзом, так и с Соединенными Штатами", - продолжил Пашинян.

Он заявил, что Армения не упустит возможность стать полноправным членом Евросоюза.

"Если мы увидим более или менее реальную возможность стать полноправным членом Евросоюза и в том числе держать под контролем те угрозы, которые могут возникнуть на этом пути, мы точно не упустим этот момент", - сказал Пашинян.

Он отметил, что на этом пути есть много важных факторов.

"Здесь также очень важны отношения Грузия-ЕС, Турция-ЕС, и в этом контексте то, как будут развиваться отношения Армении и Турции", - добавил он.

Армения ЕАЭС Грузия Евросоюз Никол Пашинян Турция
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