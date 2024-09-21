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Американская ракета Electron вывела на орбиту группу французских спутников

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron, стартовавшая в субботу из Новой Зеландии, успешно вывела на орбиту пять французских интернет-спутников компании Kineis, сообщила разработчик носителя Rocket Lab.

В рамках миссии под названием Kineis Killed the RadIoT ракета Electron была запущена со стартового комплекса, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии в субботу в 11:01 по местному времени (в 02:01 по Москве). Космические аппараты были выведены на орбиту примерно через час после старта ракеты.

Мини-спутники весом 30 кг станут частью создаваемой орбитальной группировки из 25 аналогичных аппаратов, которые планируется вывести на орбиту.

В июне на орбиту была выведена первая группа из пяти таких спутников.

Electron Rocket Lab
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