Поиск

Военные РФ нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу ВПК Украины

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса и военным объектам Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, цели удара достигнуты, "все назначенные объекты поражены".

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли поражение сухогрузу с поставленными Украине западными боеприпасами

Что случилось этой ночью: суббота, 21 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" подтвердила гибель одного из своих лидеров в результате авиаударов Израиля

СМИ узнали об опасениях Белого дома последствий разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ

СМИ узнали об опасениях Белого дома последствий разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ

Что произошло за день: пятница, 20 сентября

Правительство ФРГ решило пока больше не продавать акции Commerzbank

Правительство ФРГ решило пока больше не продавать акции Commerzbank
Военная операция на Украине

На ЗАЭС сообщили о повреждении трансформатора на подстанции "Заря" из-за удара дрона

Обострение палестино-израильского конфликта

Минздрав Ливана заявил о восьми погибших в результате ударов ВВС Израиля

В Болгарии отрицают причастность к пейджерам, взорвавшимся в Ливане и Сирии

SEC оштрафовала компанию за несоблюдение "библейски ответственного инвестирования"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });