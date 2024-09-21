Военные РФ нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу ВПК Украины

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса и военным объектам Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, цели удара достигнуты, "все назначенные объекты поражены".