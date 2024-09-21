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Военные РФ нанесли поражение сухогрузу с поставленными Украине западными боеприпасами

Минобороны России также сообщило о сбитых шести украинских ракетах "Нептун" и 177 дронах

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об ударе по судну с ракетами и другими боеприпасами, которые поставлены Украине западными странами.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в субботу.

Также, по данным ведомства, российские военные за сутки нейтрализовали более 170 украинских дронов.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
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