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Лидер хуситов обещал продолжить помогать палестинцам в противостоянии с Израилем

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Лидер йеменских мятежников-хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил о готовности и дальше помогать палестинским группировкам из сектора Газа в их противостоянии с Израилем.

"Йеменцы останутся непоколебимыми в поддержке палестинцев перед лицом израильской агрессии, несмотря на все вызовы, угрозы и заговоры", - приводит слова аль-Хуси агентство ИРНА.

Лидер хуситов также заявил, что мятежники обладают значительным военным потенциалом и современным оружием. "У нас есть передовой военный арсенал, которого нет у многих стран, и наша ракетная мощь является символом этой прогрессивной, эффективной и важной силы", - отметил аль-Хуси.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы стали обстреливать суда в Красном море. За это время они атаковали более 80 судов. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Израиль Газа Йемен
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