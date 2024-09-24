Власти Йемена заявили о неэффективности ударов США и Британии по хуситам

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Авиаудары США и Британии по хуситам не смогли всерьез навредить военному потенциалу йеменских мятежников, заявил вице-президент признанного в мире правительства Йемена генерал-майор Айдарус аз-Зубайди.

"Авиаудары вместо того, чтобы сдерживать хуситов, имеют противоположный эффект. По сути они помогают им усиливаться (...) хуситы играют главенствующую роль, потому что они мобилизуют людей вокруг идеи: их атакуют Британия и США, а хуситы обороняются", - заявил он изданию The Guardian.

"И вдобавок, операции против них на самом деле неэффективны с военной точки зрения", - подчеркнул аз-Зубайди.

Он разъяснил, что за восемь лет войны с арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, хуситы адаптировались и выстроили устойчивую оборону. Вместе с тем Вашингтон и Лондон действуют против них в одиночку, без сотрудничества со странами региона и правительством Йемена.

Он призвал к скоординированному подходу Запада, государств региона и йеменского правительства для сдерживания и ослабления хуситов, к использованию военных, политических и экономических рычагов давления.

В то же время он обвинил хуситов в нежелании добиваться политического урегулирования в Йемене в соответствии с планом, предложенным более года назад ООН. Он добавил, что мятежники за десятилетие так воспитали молодежь, что ожидать "внутренней контрреволюции" против них не стоит.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы стали обстреливать суда в Красном море. За это время они атаковали более 80 судов. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.