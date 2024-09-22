Лидеры QUAD призвали к урегулированию украинского конфликта

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры стран, входящих в Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности (QUAD), призвали к урегулированию украинского конфликта.

"Мы вновь заявляем о необходимости установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира (на Украине - ИФ) в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН", - говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министров Австралии, Индии и Японии в американском штате Делавэр.

Участники встречи отметили негативные последствия ситуации на Украине для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, а также подчеркнули "неприемлемость применения или угрозы применения ядерного оружия".

Стороны также осудили развитие КНДР ракетно-ядерной программы и запуски ракет, высказались против "распространения ядерных и ракетных технологий, связанных с Северной Кореей, в регионе и за его пределами", а также выразили "глубокую обеспокоенность" в связи с углублением КНДР военного сотрудничества с другими странами.

При этом в заявлении Россия не упоминается.