Поиск

Лидеры QUAD заявили о недопустимости использования новых технологий в террористических целях

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры США, Австралии, Индии и Японии (страны, входящие в Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности (QUAD)) заявили о важности развития сотрудничества в области борьбы с терроризмом и недопустимости использования новых технологий в террористических целях.

"Мы привержены международному сотрудничеству и будем всесторонне и последовательно сотрудничать с нашими региональными партнерами в целях укрепления их потенциала по предотвращению, выявлению и реагированию на угрозы, исходящие от терроризма и насильственного экстремизма, включая угрозы, связанные с использованием новых технологий в террористических целях", - говорится в заявлении по итогам встречи QUAD.

В нем подчеркивается "заинтересованность в достижении мира и стабильности на Ближнем Востоке", осуждается нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023, которое называется "террористической атакой", массовые жертвы среди гражданского населения и гуманитарный кризис в Газе.

Участники саммита подтвердили необходимость обеспечения освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и подчеркнули, что "соглашение об освобождении заложников приведет к немедленному и длительному прекращению огня в Газе".

Они также осудили нападения хуситов на коммерческие суда, проходящие транзитом через Красное море и Аденский залив.

QUAD Израиль США Индия Австралия Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Во Франции объявили состав нового правительства

Во Франции объявили состав нового правительства

Харрис согласилась на предложение CNN о дебатах с Трампом

Харрис согласилась на предложение CNN о дебатах с Трампом

Представители МАГАТЭ осмотрели последствия атаки ВСУ на подстанцию рядом с ЗАЭС

Что произошло за день: суббота, 21 сентября

Премьер Ливана отменил поездку на ГА ООН из-за кризиса с Израилем

Премьер Ливана отменил поездку на ГА ООН из-за кризиса с Израилем

В "Хезболле" определились с преемниками убитого в ходе израильского удара командира

В "Хезболле" определились с преемниками убитого в ходе израильского удара командира
Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли поражение сухогрузу с поставленными Украине западными боеприпасами

Что случилось этой ночью: суббота, 21 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" подтвердила гибель одного из своих лидеров в результате авиаударов Израиля

СМИ узнали об опасениях Белого дома последствий разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ

СМИ узнали об опасениях Белого дома последствий разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });