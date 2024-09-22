Лидеры QUAD заявили о недопустимости использования новых технологий в террористических целях

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры США, Австралии, Индии и Японии (страны, входящие в Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности (QUAD)) заявили о важности развития сотрудничества в области борьбы с терроризмом и недопустимости использования новых технологий в террористических целях.

"Мы привержены международному сотрудничеству и будем всесторонне и последовательно сотрудничать с нашими региональными партнерами в целях укрепления их потенциала по предотвращению, выявлению и реагированию на угрозы, исходящие от терроризма и насильственного экстремизма, включая угрозы, связанные с использованием новых технологий в террористических целях", - говорится в заявлении по итогам встречи QUAD.

В нем подчеркивается "заинтересованность в достижении мира и стабильности на Ближнем Востоке", осуждается нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023, которое называется "террористической атакой", массовые жертвы среди гражданского населения и гуманитарный кризис в Газе.

Участники саммита подтвердили необходимость обеспечения освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и подчеркнули, что "соглашение об освобождении заложников приведет к немедленному и длительному прекращению огня в Газе".

Они также осудили нападения хуситов на коммерческие суда, проходящие транзитом через Красное море и Аденский залив.