Участники саммита QUAD выступили за реформу СБ ООН за счет его расширения

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры стран, входящих в Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности (QUAD), заявили о необходимости реформирования Совета безопасности (СБ) ООН.

"Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая настоятельную необходимость сделать его более представительным, инклюзивным, прозрачным, действенным, демократичным и подотчетным", - говорится в совместном заявлении президента США и премьер-министров Австралии, Индии и Японии по итогам встречи в американском штате Делавэр.

В нем отмечается, что реформа СБ ООН должна осуществляться путем "расширения категории его постоянных и непостоянных членов".

При этом расширение числа постоянных членов в реформированном Совете безопасности "должно включать представительство Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна", считают участники диалога.