Поиск

Участники саммита QUAD выступили за реформу СБ ООН за счет его расширения

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры стран, входящих в Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности (QUAD), заявили о необходимости реформирования Совета безопасности (СБ) ООН.

"Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая настоятельную необходимость сделать его более представительным, инклюзивным, прозрачным, действенным, демократичным и подотчетным", - говорится в совместном заявлении президента США и премьер-министров Австралии, Индии и Японии по итогам встречи в американском штате Делавэр.

В нем отмечается, что реформа СБ ООН должна осуществляться путем "расширения категории его постоянных и непостоянных членов".

При этом расширение числа постоянных членов в реформированном Совете безопасности "должно включать представительство Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна", считают участники диалога.

QUAD СБ ООН Австралия Япония Индия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" выпустила по Израилю не менее 10 реактивных снарядов

Военная операция на Украине

Лидеры QUAD призвали к урегулированию украинского конфликта

Лидеры QUAD призвали к урегулированию украинского конфликта

Во Франции объявили состав нового правительства

Во Франции объявили состав нового правительства

Харрис согласилась на предложение CNN о дебатах с Трампом

Харрис согласилась на предложение CNN о дебатах с Трампом

Представители МАГАТЭ осмотрели последствия атаки ВСУ на подстанцию рядом с ЗАЭС

Что произошло за день: суббота, 21 сентября

Премьер Ливана отменил поездку на ГА ООН из-за кризиса с Израилем

Премьер Ливана отменил поездку на ГА ООН из-за кризиса с Израилем

В "Хезболле" определились с преемниками убитого в ходе израильского удара командира

В "Хезболле" определились с преемниками убитого в ходе израильского удара командира
Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли поражение сухогрузу с поставленными Украине западными боеприпасами

Что случилось этой ночью: суббота, 21 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });