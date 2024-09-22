Лидеры QUAD выразили обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры США, Австралии, Индии и Японии (страны, входящие в Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности (QUAD)) выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и милитаризацией спорных территорий.

"Мы серьезно обеспокоены ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях. Мы продолжаем выражать нашу серьезную озабоченность по поводу милитаризации спорных территорий, а также принудительных и устрашающих маневров в Южно-Китайском море", - говорится в совместном заявлении президента США и премьер-министров Австралии, Индии и Японии по итогам встречи в американском штате Делавэр.

Они осудили "опасное использование" судов береговой охраны и "все более частое использование ими опасных маневров", а также высказались против "попыток помешать другим странам разрабатывать морские ресурсы".

"Мы вновь подчеркиваем важность поддержания свободы судоходства и полетов, других законных видов использования моря и беспрепятственной торговли в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении и подчеркивается, что "морские споры должны разрешаться мирным путем и в соответствии с международным правом".

Участники диалога объявили, что планируют в 2025 году запустить "первую в истории миссию наблюдателей" с привлечением кораблей береговой охрана США, Японии, Индии и пограничных силы Австралии "чтобы улучшить взаимодействие и повысить безопасность" в Индо-Тихоокеанском регионе.

Китай, который США и союзники обвиняют в неправомерных действиях в указанных морях, в заявлении не упоминается.