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СМИ узнали о передаче собираемых британскими самолетами данных по РФ Украине

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Данные, собираемые британскими разведывательными самолетами RC-135W Rivet Joint, которые выполняют регулярные полеты над Черным морем вблизи России, передаются через страны НАТО Украине, сообщило издание UK Defence Journal.

"Официально любая собранная разведывательная информация отправляется только в страны НАТО, но всем известно, что некоторые из этих стран быстро делятся информацией с Украиной", - сообщил изданию бывший офицер Королевских ВВС, пожелавший остаться анонимным.

По данным UK Defence Journal, такие полеты самолетов радиоэлектронной разведки в настоящее время выполняются при сопровождении двух истребителей Typhoon.

Как указывает издание, эти "эскорты предназначены не только для защиты - они посылают России четкий сигнал о том, что Великобритания продолжит сбор разведданных, несмотря на риски".

Британские Королевские ВВС располагают тремя стратегическими разведывательными самолетами RC-135W Rivet Joint.

Великобритания НАТО Украина Черное море
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