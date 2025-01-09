СМИ сообщило о полетах самолета-разведчика ВВС США вдоль границы Финляндии с Россией

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США 9 января с наступлением темноты совершил в Финляндии полеты вдоль границы с Россией, сообщил портал финской телерадиокомпании Yle.

По ее данным, самолет вылетел во второй половине дня с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, откуда пролетел через воздушное пространство Дании и Швеции в Финский залив, вошел в воздушное пространство Финляндии с северной стороны Ханко и проследовал прямо к восточной границе.

Самолет провел в воздушном пространстве Финляндии несколько часов, в течение которых совершил ряд пролетов между Коувола и Йоэнсуу вдоль границы с Россией.

Полет проходил на высоте около десяти километров, что позволило его датчикам следить за сигналами на российской стороне на расстоянии нескольких сотен километров, отмечается в сообщении. По данным портала, его цель в основном заключается в сборе информации о деятельности вооруженных сил.

RC-135W Rivet Joint ВВС США является самолетом радиотехнической разведки, который может обнаруживать и определять местоположение радиолокационных сигналов и различных радиосистем.