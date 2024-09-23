Мишустин выступит на форуме "Микроэлектроника 2024"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит в понедельник на пленарном заседании российского форума "Микроэлектроника 2024", посвящённом теме "Состояние и перспективы развития российской микроэлектронной отрасли", сообщает пресс-служба правительства.

В мероприятии примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, добавили в пресс-службе.