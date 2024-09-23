Мишустин призвал преодолеть зависимость от иностранных технологий в микроэлектронике

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшие годы России надо преодолеть критическую зависимость от иностранных технологий в области микроэлектроники, заявил на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" премьер-министр Михаил Мишустин.

"В ближайшие годы предстоит решить целый ряд системных задач. Первая - это, конечно, преодоление критической зависимости от иностранных технологий. Для чего нужно сформировать свою мощную отрасль электронного машиностроения. Освоить, в частности, выпуск средств производства электроники для процессов литографии, травления и выращивания кристаллов", - сказал он.

Также, подчеркнул он, нужно расширить линейку выпускаемого измерительного и вспомогательного оборудования, нарастить производство специальных и высокочистых газов для выпуска электронных компонентов, обеспечить независимость в части систем автоматизированного проектирования и программного обеспечения для архитектуры профильной компонентной базы.

"Для апробации сложных решений запланировано создание испытательных полигонов и лабораторий. Тем самым мы сможем отрабатывать характеристики замкнутых технологических цепочек и далее внедрять их в промышленность", - отметил премьер.

По его словам, Россия "обладает огромным научным и производственным потенциалом". "Уверен, что объединив усилия ученых, разработчиков и промышленников мы сможем добиться успехов в развитии микроэлектроники", - сказал Мишустин.

Российскую академию наук и Минобрнауки премьер-министр попросил подумать над программой взаимодействия научных центров с такими образовательными центрами для детей, как "Сириус", чтобы заинтересовать школьников изучением электроники.

"У меня просьба большая, Геннадий Яковлевич (Красников, президент РАН), может быть, под вашим руководством академии наук надо предусмотреть возможности взаимодействия с такими школами как "Сириус"", - обратился Мишустин к Красникову во время осмотра экспозиции российских компаний и научных центров на форуме "Микроэлектроника".

Он отметил, что инженерные специальности сейчас находятся в тройке лидеров по интересу у абитуриентов.

"Растут конкурсы. И очень важно, чтобы ребята шли в электронику. Поэтому, конечно, от МИЭТа - нашего флагмана, ключевого вуза в этой сфере - мы ждем этого. Я попросил бы вас вместе с министром проработать программу взаимодействия с такими школами, как "Сириус", как наш СУНЦ и многие другие, для того, чтобы методологически объяснять, как можно и преподавателям заниматься с детьми, и увлечь детей", - обратился Мишустин к сопровождавшим его представителям научного сообщества.

Десятый форум "Микроэлектроника" проходит с 23 по 28 сентября на площадках научно-технологического университета "Сириус". С экспозицией российских компаний и научных центров в этой сфере Мишустин ознакомился перед пленарной сессией. Свой стенд на выставке представил и Московский институт электронной техники (НИУ "МИЭТ").