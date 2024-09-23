ЕК через ВТО оспаривает расследование КНР в отношении импорта молочных продуктов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос о консультациях по поводу расследования властей Китая в отношении импорта отдельных видов молочной продукции из ЕС, говорится в пресс-релизе ЕК.

ЕК выступает против расследования.

Консультации - первый шаг в урегулировании споров в рамках ВТО. Если они не приведут к "удовлетворительному решению", Евросоюз может попросить создать комитет для вынесения решения по этому расследованию, отмечается в пресс-релизе.

Обратиться в ВТО европейские власти заставила "серия мер торговой защиты, инициированных китайскими властями в короткий период времени на основании сомнительных утверждений и недостаточных доказательств".

Пекин в августе инициировал расследование в отношении импорта молочной продукции из Европейского союза на предмет возможного субсидирования производителей, дающего им несправедливое преимущество на рынке.

Расследование начато по запросу двух отраслевых групп, представляющих китайских производителей молочных продуктов, говорилось в сообщении министерства торговли КНР.

Китайские чиновники уже обсуждали ситуацию с коллегами из ЕС, отмечали в Минторге. Проведение расследования, как ожидается, займет год, но может быть продлено еще на шесть месяцев при необходимости.

До этого ЕК предложила ввести пошлины в размере от 17% до 36,3% на ввоз в ЕС китайских электромобилей. Исключение сделано для американской Tesla, которая поставляет выпускаемые на шанхайском предприятии электромобили в ЕС, - для нее пошлина составит 9%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники позднее сообщило, что европейские власти незначительно снизят эти пошлины. В частности, для Tesla они будут чуть ниже 8%.

Представитель Минторга КНР заявлял, комментируя решение ЕК, что Пекин примет все необходимые меры для защиты прав и интересов китайских производителей электромобилей.

Действия европейского регулятора не соответствуют правилам ВТО и являются актом "недобросовестной конкуренции" под видом "честной конкуренции", сказал представитель ведомства, которого цитировало агентство "Синьхуа".