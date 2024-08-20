ЕК скорректировала размеры пошлин на ввоз в ЕС китайских электромобилей

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) скорректировала размеры пошлин на ввоз в Евросоюз китайских электромобилей (BEV), изучив комментарии заинтересованных сторон после публикации предварительного решения 4 июля.

Проект финального решения, обнародованный во вторник, основан на выводах, сделанных регулятором в рамках проводимого расследования, говорится в сообщении ЕК. Он является промежуточным процессуальным шагом, цель которого – дать всем сторонам возможность высказать свое мнение.

Окончательное решение будет опубликовано регулятором после анализа всех комментариев, отмечают в ЕК.

В соответствии с проектом, дополнительная импортная пошлина для продукции крупнейшего китайского производителя электромобилей BYD Co. составит 17%, а не 17,4%, как было объявлено ранее. Пошлина для Geely уменьшена до 19,3% с 19,9%, для SAIC Motor – до 36,3% с 37,6%.

Дополнительные пошлины для других китайских производителей, сотрудничавших с ЕК, составят 21,3%, а не 20,8%, как было объявлено ранее, для не сотрудничавших с регулятором компаний – 36,3%, а не 37,6%.

В случае американского производителя электромобилей Tesla, который поставляет выпускаемые на шанхайском предприятии электромобили в Евросоюз, пошлина составит 9%.

Ранее в ЕС уже действовали 10%-е пошлины на ввоз электромобилей из КНР.

Заинтересованные стороны смогут предоставить свои комментарии в течение 10 дней, после чего ЕК представит свое решение на рассмотрение стран ЕС. Меры торговой защиты будут введены на 5-летний срок.

Ранее в этом месяце стало известно, что Пекин официально подал жалобу в ВТО на решение ЕК о введении дополнительных пошлин на поставки китайских электромобилей в ЕС.