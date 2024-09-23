GE Aerospace вместе с Microsoft запустила внутрикорпоративного ИИ-ассистента

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американская GE Aerospace, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co., запустила внутрикорпоративную платформу AI Wingmate на базе генеративного (создающего контент и используемого, например, в ChatGPT - ИФ) искусственного интеллекта (ИИ), говорится в пресс-релизе компании.

AI Wingmate использует технологии Azure AI, предлагаемые Microsoft Corp., включая Azure OpenAI Service, и призвана повысить производительность труда и позволить сотрудникам уделять больше внимания решению клиентских проблем и инновациям.

Сотрудники GE Aerospace могут взаимодействовать с платформой в формате диалога, обсуждая новые идеи, знания и инициативы для "выведения воздушных перевозок на новые высоты".

AI Wingmate доступна 52 тыс. сотрудников в защищенной сети. С момента запуска в июне она обработала около 500 тыс. запросов и других взаимодействий, а также более 200 тыс. страниц текста.