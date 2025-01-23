GE Aerospace в IV квартале нарастила чистую прибыль на 20%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американская GE Aerospace, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co., увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 20%, скорректированный результат и выручка заметно превзошли прогнозы рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $1,9 млрд, или $1,75 в расчете на акцию, по сравнению с $1,59 млрд, или $1,44 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,32 с $0,65 на бумагу годом ранее.

Квартальная выручка GE Aerospace повысилась на 14%, до $10,81 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,04 на акцию при выручке в $9,49 млрд.

Выручка GE Aerospace в сегменте производства двигателей повысилась на 19%, до $7,65 млрд. Объем заказов в этом сегменте увеличился в 1,5 раза.

В 2025 году компания ожидает скорректированную прибыль в расчете на акцию на уровне $5,1-5,45 (консенсус - $5,23) и свободный денежный поток в диапазоне $6,3-6,8 млрд.

В 2024 году GE Aerospace вернула акционерам более $6 млрд, а в этом намерена выкупить собственные акции на $7 млрд и повысить дивиденды на 30%, однако эти решения еще должен утвердить совет директоров.

GE Aerospace была образована в результате разделения бизнеса General Electric и "унаследовала" ее тикер.