Инфляция в США по-прежнему беспокоит совет управляющих ФРС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в США по-прежнему вызывает больше беспокойства, чем потенциальная слабость рынка труда, заявила на заседании Ассоциации банкиров Кентукки член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман .

"На мой взгляд, риски ускорения инфляции остаются заметными", - сказала она.

Боуман отметила, что базовая инфляция (индекс Core PCE) в июле составила 2,6% в годовом выражении, что намного выше целевого уровня Федрезерва в 2%. При этом ожидается, что в августе данный индикатор будет "чуть выше" июльского показателя, добавила она.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем ожидают повышения индекса Core PCE на 2,7%. Официальные данные будут опубликованы в пятницу.

По итогам сентябрьского заседания ФРС, которое прошло на прошлой неделе, снизила процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 4,75-5% годовых, что стало первым уменьшением ставки с марта 2020 года.

За понижение ставки сразу на 50 б.п. проголосовали все члены комитета кроме Боуман, выступившей за пересмотр на 25 б.п. Она стала первым среди руководителей Федрезерва, кто высказал на заседании другое мнение, с 2005 года.

Как заявила Боуман во вторник, одной из причин, по которой она была против резкого уменьшения ставки, является то, что участники рынка могут ожидать тех же темпов сокращений на будущих заседаниях. По ее словам, это может помешать достижению цели ФРС по возвращению инфляции к 2%.

Она указала на сохранение значительного объема отложенного спроса и наличных денег, готовых к использованию по мере снижения процентных ставок.

"Слишком быстрое снижение учетной ставки несет в себе риск высвобождения этого отложенного спроса и потенциального возобновления инфляционного давления", - полагает представитель ФРС.

"Хотя данные по рынку труда в последние месяцы демонстрируют признаки его охлаждения, все еще высокий рост заработной платы, солидные потребительские расходы и устойчивый рост ВВП не говорят о существенном ослаблении роста или хрупкости экономики", - сказала Боуман.

По ее словам, число свободных рабочих мест в стране по-прежнему превышает количество работников, что свидетельствует о сохраняющейся силе рынка труда.