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Минздрав Ливана заявил о 356 жертвах недавних израильских ударов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате израильских ударов по южной части Ливана в понедельник возросло до 356 человек. Об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на информацию ливанского Минздрава.

По данным ведомства, среди погибших - 24 ребенка и 42 женщины. В Минздраве пояснили, что под израильские удары попали "жилые дома, медицинские учреждения, машины скорой помощи и автомобили людей, которые пытались спастись".

Ранения получили свыше 1,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что при ударах Израиля по Ливану погибли 274 человека, около 1 тыс. были ранены.

В связи с участившимися авиаударами израильских войск власти Ливана распорядились об отмене занятий в большинстве учебных заведений страны во вторник.

Ряд учебных заведений ливанские власти временно используют как убежища для размещения перемещенных лиц, покинувших дома из-за израильских ударов.

Израиль с утра понедельника поразил около 800 целей "Хезболлы" в Ливане. Издание The Times of Israel сообщало, что израильские военные предупредили граждан Ливана, что будут атаковать дома мирных жителей, в которых, по информации армии, может храниться оружие группировки.

Ливан Израиль Хезболла
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