Минздрав Ливана заявил уже о 274 жертвах последних ударов ВС Израиля

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав Ливана заявил, что число погибших в результате израильских ударов по южной части Ливана с начала дня возросло до 274 человек, сообщают ближневосточные СМИ.

По данным ведомства, среди погибших 21 ребенок и 39 женщин. В Минздраве заявили, что под израильские удары попали "дома, медицинские учреждения, кареты скорой помощи и машины людей, пытавшихся спастись бегством".

Ранения получили свыше 1 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что при ударах Израиля по Ливану погибли 182 человека, 727 были ранены.

По меньшей мере 14 авиакомпаний объявили о приостановке полетов в Ливан. По данным ассоциации туристических агентств Ливана, воздушный трафик в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте сократился на 30-40%. В связи с этим национальная авиакомпания Ливана Middle East Airlines запустила дополнительные рейсы.

Кроме того, в связи с участившимися авиаударами израильских войск власти Ливана распорядились об отмене занятий в большинстве учебных заведений страны во вторник.

Многие школы правительство Ливана временно использует как убежища для размещения перемещенных лиц, покинувших дома из-за израильских ударов.

Израиль с утра понедельника поразил около 800 целей "Хезболлы" в Ливане. Израильские военные предупредили граждан Ливана, что будут атаковать дома мирных жителей, в которых, по информации армии, может храниться оружие группировки.