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Израиль атакует в Ливане места хранения боеприпасов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в основном наносит удары в Ливане по местам, где движение "Хезболла" хранит оружие, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Он заявил на пресс-конференции, что целями израильских военных в том числе стали крылатые ракеты с дальностью полета в 1 тыс. км, ударные беспилотники, неуправляемые ракеты с боеголовками массой в 1 тонну, реактивные снаряды с дальностью полета в 200 км и малой дальности.

По словам Хагари, всего за понедельник ЦАХАЛ атаковала в Ливане 1,3 тыс. целей, имеющих отношение к "Хезболле". Он отметил, что многие из жертв ударов ЦАХАЛ в Ливане - бойцы "движения, которые находились в местах хранения оружия.

Он добавил, что "Хезболла" прячет оружие в гражданских постройках. Израильские военные показали фотографии, где ракета большой дальности установлена на чердаке одного из домов, для ее запуска сделан проем в крыше.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные стали обстреливать позиции друг друга вдоль границы. Израильские официальные лица ранее не раз предупреждали о неизбежности более масштабного конфликта с группировкой.

Израиль Ливан Хезболла
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