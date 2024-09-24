"Хезболла" сообщила о ракетных ударах по израильским военным аэродромам и базе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" в ночь на вторник нанесло удар тяжелыми ракетами по военному аэродрому в районе города Афула и авиабазе Рамат-Давид в Израиле, сообщает ливанский телеканал Аль-Манар со ссылкой на заявление группировки.

"Военные "Хезболлы" опубликовали заявление, в котором сообщается, что исламское сопротивление выпустило ракеты "Фади-1" и "Фади-2" по военному аэродому Магидо в западной части Афулы. Во втором заявлении военные "Хезболлы" указали, что ракетами "Фади-2"была обстреляна военная база и аэродром Рамат-Давид", - говорится в сообщении.

Телеканал отметил, что в понедельник "Хезболла" "ответила на продолжающуюся израильскую агрессию в Ливане, бойцы исламского сопротивления нанесли удары по израильским объектам на севере оккупированной Палестины, в том числе вблизи Хайфы и Тверии".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на вторник между 2:39 и 2:40 было обнаружено около пяти снарядов, летевших со стороны Ливана, а в 03:11 - еще около десяти снарядов.

Несколько из них были перехвачены системой ПВО, а некоторые упали на открытой местности.

ВВС Израиля нанесли удары по "источникам ведения огня", проинформировала пресс-служба ЦАХАЛ.

Ранее она сообщила, что израильские военные продолжили нанесение ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане в рамках операции "Стрелы севера".

"За последние несколько часов под руководством разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов "Хезболлы", включая пусковые установки, командные пункты и инфраструктуру террористов во многих районах южного Ливана", - говорится в заявлении военных в Telegram во вторник.

Отмечается, что за прошедший день израильские ВВС нанесли многочисленные удары по примерно 1,6 тыс. объектов "Хезболлы" на юге Ливана и в долине Бекаа.

Тем временем, по данным министерства здравоохранения Ливана, число погибших в результате израильских авиаударов в стране возросло по меньшей мере до 492 человек. Среди погибших 35 детей и 58 женщин. Министерство сообщило, что около 1645 человек получили ранения.