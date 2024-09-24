Запущенная с морской платформы ракета КНР вывела на орбиту восемь спутников

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Цзелун-3" (Smart Dragon-3) во вторник успешно вывела на орбиту восемь спутников, сообщило издание China Daily.

Запуск был осуществлен с морской платформы, находившейся в Желтом море вблизи побережья провинции Шаньдун, в 10:31 по пекинскому времени (05:31 по московскому).

Ракета-носитель "Цзелун-3" принадлежит компании Chinarocket. Она предназначена для коммерческих запусков. Четырехступенчатый твердотопливный носитель высотой 31 м способен доставлять на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезного груза.