Китай вывел на орбиту возвращаемый на Землю спутник

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Китай в пятницу успешно вывел на орбиту возвращаемый на Землю спутник Shijian-19, предназначенный для проведения научных экспериментов, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск с помощью ракеты "Чанчжэн 2Д" был осуществлен в 18:30 по пекинскому времени (в 13:30 по Москве) с космодрома Цзюцюань на севере страны.

Двухступенчатая жидкотопливная ракета "Чанчжэн 2Д" высотой 40,7 м способна выводить на низкую околоземную орбиту до 3,5 тонн полезного груза.